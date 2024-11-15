Александр Дрозденко наградил 12 лучших предприятий по итогам нацпроекта

«От “социалки” до тяжелой промышленности — внедрение “бережливых практик” дает результат везде, будь это сокращение записи приема к врачу или увеличение скорости загрузки угля в областных портах. В Ленобласти в нацпроекте “Производительность труда” уже сотня участников, их выручка — это пятая часть всего ВРП.
Для бизнеса выгода от участия — это сокращение производственных затрат и инвестиции сэкономленных средств в расширение мощностей и новые рабочие места. Для области — каждый вложенный в производительность рубль возвращается троекратно налогами.
Результат нашей работы виден и из столицы: ленинградский опыт масштабирования «бережливых» практик на социальную сферу востребован в регионах, поэтому несмотря на трансформацию нацпроекта отраслевая подкомиссия Госсовета России под моим руководством продолжает работу", — прокомментировал Александр Дрозденко.
Задача нацпроекта «Производительность труда» — обеспечить к 2024 году рост производительности на средних и крупных предприятиях ключевых отраслей экономики, не связанных с добычей сырья, не менее чем на 5% в год.
В рамках конференции были отмечены 12 передовых предприятий из разных регионов: «Петербургское стекло», «СММ Тяжмаш», «Эко Ресурс», «Невский судостроительный завод», «Пласт маркет», «Талосто-3000», «Норд Палп», «НЭМО», «Тепловое оборудование», «Аргос-Электрон», «Хакель» и «Теком».