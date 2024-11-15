Александр Дрозденко наградил 12 лучших предприятий по итогам нацпроекта

«От “социалки” до тяжелой промышленности — внедрение “бережливых практик” дает результат везде, будь это сокращение записи приема к врачу или увеличение скорости загрузки угля в областных портах. В Ленобласти в нацпроекте “Производительность труда” уже сотня участников, их выручка — это пятая часть всего ВРП.