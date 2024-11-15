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Александр Дрозденко наградил 12 лучших предприятий по итогам нацпроекта

15 ноября на конференции «Производительность труда» были подведены итоги работы нацпроекта. Двенадцать предприятий Ленобласти, которые показали наилучшие результаты, получили награды из рук губернатора Александра Дрозденко.

Источник: Администрация Ленобласти

«От “социалки” до тяжелой промышленности — внедрение “бережливых практик” дает результат везде, будь это сокращение записи приема к врачу или увеличение скорости загрузки угля в областных портах. В Ленобласти в нацпроекте “Производительность труда” уже сотня участников, их выручка — это пятая часть всего ВРП.

Для бизнеса выгода от участия — это сокращение производственных затрат и инвестиции сэкономленных средств в расширение мощностей и новые рабочие места. Для области — каждый вложенный в производительность рубль возвращается троекратно налогами.

Результат нашей работы виден и из столицы: ленинградский опыт масштабирования «бережливых» практик на социальную сферу востребован в регионах, поэтому несмотря на трансформацию нацпроекта отраслевая подкомиссия Госсовета России под моим руководством продолжает работу", — прокомментировал Александр Дрозденко.

Задача нацпроекта «Производительность труда» — обеспечить к 2024 году рост производительности на средних и крупных предприятиях ключевых отраслей экономики, не связанных с добычей сырья, не менее чем на 5% в год.

В рамках конференции были отмечены 12 передовых предприятий из разных регионов: «Петербургское стекло», «СММ Тяжмаш», «Эко Ресурс», «Невский судостроительный завод», «Пласт маркет», «Талосто-3000», «Норд Палп», «НЭМО», «Тепловое оборудование», «Аргос-Электрон», «Хакель» и «Теком».