PAS отказалась поддержать инициативу об ограничении зарплат госчиновников

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Депутаты от правящей партии PAS отказались поддержать инициативу оппозиции, направленной на ограничение заработной платы государственных чиновников.
С инициативой на заседании парламента в пятницу выступил Блок коммунистов и социалистов (БКС).
Согласно проекту, с марта по декабрь ежемесячная зарплата госслужащих не должна превышать двух средних зарплат по экономике. По данным статистики, во втором квартале текущего года она составляла 14 069 леев (786 долларов США).
«Этот проект касается и работников правительства, а также НАРЭ и других регуляторов, в том числе тех, кто получает надбавки от банкиров и топливной сферы», — подчеркнул вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча.
Авторы инициативы подчеркнули, что мера направлена на снижение государственных расходов и повышение социальной справедливости, особенно в условиях экономических вызовов, с которыми сталкивается страна.
Однако народные избранники инициативу оппозиции не поддержали, «за» проголосовали всего 30 из 91 присутствовавшего в зале депутата.
Ранее кабмин Молдовы утвердил так называемые «надбавки за евроинтеграцию» в размере до 50% от базового оклада: до конца года 1056 работников министерств, агентств и других правительственных структур получат в общей сложности 36 миллионов леев за внедрение требований ЕС. Кроме того, было предложено отправить чиновников на работу в структуры ЕС сроком до трех лет.