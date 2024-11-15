PAS отказалась поддержать инициативу об ограничении зарплат госчиновников

Ранее кабмин Молдовы утвердил так называемые «надбавки за евроинтеграцию» в размере до 50% от базового оклада: до конца года 1056 работников министерств, агентств и других правительственных структур получат в общей сложности 36 миллионов леев за внедрение требований ЕС. Кроме того, было предложено отправить чиновников на работу в структуры ЕС сроком до трех лет.