Шольц обсудил с премьер-министром Польши разговор с Путиным

15 ноября Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с 2022 года. По данным правительства ФРГ, Шольц призвал Россию вывести войска с Украины и начать переговоры, а также заявил о готовности Берлина поддерживать Киев, «пока это необходимо». Пресс-служба Кремля передала, что состоялся «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и стороны договорились, что их помощники будут на связи.