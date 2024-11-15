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Шольц обсудил с премьер-министром Польши разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с премьер-министром Польши Дональдом Туском свой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Польский политик написал на своей странице в соцсети X, что остался доволен позицией Шольца, которую он озвучил в разговоре с российским президентом.

Источник: AP 2024

«Я с удовлетворением принял информацию о том, что канцлер не только осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию “Ничего об Украине без Украины”», — написал Туск.

15 ноября Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с 2022 года. По данным правительства ФРГ, Шольц призвал Россию вывести войска с Украины и начать переговоры, а также заявил о готовности Берлина поддерживать Киев, «пока это необходимо». Пресс-служба Кремля передала, что состоялся «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и стороны договорились, что их помощники будут на связи.