Лавров счел, что после переговоров Путина и Шольца возникает один вопрос

В сообщении правительства ФРГ о прошедших переговорах говорилось, что «Германия будет поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько необходимо». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Путин в разговоре с Шольцем подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и открыта к их возобновлению. Президент России в разговоре подчеркнул, что возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из «новых территориальных реалий», а главное — устранить первопричины конфликта.