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Лавров счел, что после переговоров Путина и Шольца возникает один вопрос

Глава МИДа Сергей Лавров оценил звонок немецкого канцлера Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину. Он отметил, что Кремль четко изложил свою позицию по этому вопросу, однако реакция Берлина вызывает вопрос.

Источник: РИА "Новости"

«Я читал сообщение, которое выпустил по итогам разговора офис канцлера Германии. В нем говорится о том, что они “осуждают российскую агрессию”, “Германия будет с Украиной столько, сколько необходимо”. Это то, что немцы и другие представители ЕС и НАТО говорят публично в любом случае. Когда звучит формулировка “будем с Украиной столько, сколько необходимо”, возникает вопрос: кому необходимо? Уж точно совершенно не украинскому народу», — ответил Лавров на вопрос РБК.

В сообщении правительства ФРГ о прошедших переговорах говорилось, что «Германия будет поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько необходимо». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Путин в разговоре с Шольцем подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и открыта к их возобновлению. Президент России в разговоре подчеркнул, что возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из «новых территориальных реалий», а главное — устранить первопричины конфликта.

Разговор Шольца и Путина стал первым за почти два года — в последний раз лидеры созванивались в декабре 2022 года. Перед звонком Путину Шольц связался с украинским президентом Владимиром Зеленским и намерен сделать это после беседы, указали в немецком кабмине.

Лавров Сергей
Путин Владимир