Лавров счел, что после переговоров Путина и Шольца возникает один вопрос

«Я читал сообщение, которое выпустил по итогам разговора офис канцлера Германии. В нем говорится о том, что они “осуждают российскую агрессию”, “Германия будет с Украиной столько, сколько необходимо”. Это то, что немцы и другие представители ЕС и НАТО говорят публично в любом случае. Когда звучит формулировка “будем с Украиной столько, сколько необходимо”, возникает вопрос: кому необходимо? Уж точно совершенно не украинскому народу», — ответил Лавров на вопрос РБК.
В сообщении правительства ФРГ о прошедших переговорах говорилось, что «Германия будет поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько необходимо». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Путин в разговоре с Шольцем подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и открыта к их возобновлению. Президент России в разговоре подчеркнул, что возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из «новых территориальных реалий», а главное — устранить первопричины конфликта.
Разговор Шольца и Путина стал первым за почти два года — в последний раз лидеры созванивались в декабре 2022 года. Перед звонком Путину Шольц связался с украинским президентом Владимиром Зеленским и намерен сделать это после беседы, указали в немецком кабмине.