Песков рассказал о разногласиях между Путиным и Шольцем по Украине

Диалог по конфликту на Украине между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем — это позитивный момент, но между лидерами есть разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.