Песков рассказал о разногласиях между Путиным и Шольцем по Украине

«Говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится, поэтому, конечно, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога весьма позитивный», — сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что Путин детально рассказал Шольцу о позиции России по украинскому конфликту и перспективах развития ситуации, а канцлер озвучил позицию Германии, которая «повторяется как мантра всеми европейскими представителями».
В пятницу, 15 ноября, состоялись первые за два года телефонные переговоры между Путиным и Шольцем.
Кабмин Германии сообщил, что Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести войска.
Путин отметил, что Россия по-прежнему готова возобновить переговоры с Украиной. Однако в возможных договоренностях необходимо учитывать российские интересы в области безопасности, «новые территориальные реалии», а также устранить первопричины конфликта.