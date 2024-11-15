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Песков рассказал о разногласиях между Путиным и Шольцем по Украине

Диалог по конфликту на Украине между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем — это позитивный момент, но между лидерами есть разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

Источник: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится, поэтому, конечно, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога весьма позитивный», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что Путин детально рассказал Шольцу о позиции России по украинскому конфликту и перспективах развития ситуации, а канцлер озвучил позицию Германии, которая «повторяется как мантра всеми европейскими представителями».

В пятницу, 15 ноября, состоялись первые за два года телефонные переговоры между Путиным и Шольцем.

Кабмин Германии сообщил, что Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести войска.

Путин отметил, что Россия по-прежнему готова возобновить переговоры с Украиной. Однако в возможных договоренностях необходимо учитывать российские интересы в области безопасности, «новые территориальные реалии», а также устранить первопричины конфликта.

Песков Дмитрий
Путин Владимир