Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер

«Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что “Газпром” — российский поставщик газа для OMV — прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдёт, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились», — сказал Нехаммер, его выступление транслировал телеканал Oe24.