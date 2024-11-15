Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер

«Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что “Газпром” — российский поставщик газа для OMV — прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдёт, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились», — сказал Нехаммер, его выступление транслировал телеканал Oe24.
OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с «Газпром экспортом», включая возможное прекращение поставок, сообщала тогда австрийская компания.