Reuters: в США просят провести расследование из-за утверждений о связях Маска с РФ

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы попросили федеральные власти США провести расследование в связи с утверждениями о контактах основателя SpaceX Илона Маска с российской стороной. Об этом сообщило агентство Reuters.
Его журналисты ознакомились с письмом сенаторов Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) и Джека Рида (от штата Род-Айленд) министру юстиции — генеральному прокурору США Меррику Гарленду, а также генеральному инспектору Пентагона. В послании говорится, что необходимо провести разбирательство и оценить, не следует ли лишить компанию Маска SpaceX прав на получение государственных контрактов.
«Эти отношения между хорошо известным противником США и г-ном Маском, являющимся получателем государственного финансирования на миллиарды долларов, вызывают серьезные вопросы относительно надежности г-на Маска в качестве исполнителя государственных контрактов и обладателя допуска к секретным данным», — говорится в письме.
Американская газета The Wall Street Journal в конце октября выступила с утверждением, что Маск поддерживает регулярные контакты с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. По версии издания, предприниматель и российский президент обсуждали возможность ограничения работы спутниковых терминалов Маска Starlink на Тайване. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не имел никаких контактов с Маском с момента их единственного разговора, состоявшегося до 2022 года.
Маск активно поддерживал предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа. На состоявшихся 5 ноября президентских выборах Трамп нанес поражение кандидату от демократов Камале Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Трамп заявил, что Маск наряду с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.