Reuters: в США просят провести расследование из-за утверждений о связях Маска с РФ

Американская газета The Wall Street Journal в конце октября выступила с утверждением, что Маск поддерживает регулярные контакты с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. По версии издания, предприниматель и российский президент обсуждали возможность ограничения работы спутниковых терминалов Маска Starlink на Тайване. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не имел никаких контактов с Маском с момента их единственного разговора, состоявшегося до 2022 года.