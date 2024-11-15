Трамп решил отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

«Примечание редактора в этой статье, разъясняющее, что 22 миллиона долларов были перечислены ООО “Лачивита”, а не ему лично, не меняет общего смысла статьи, в которой мистер Лачивита изображен как обманным путем присваивающий деньги на предвыборную кампанию для своей личной выгоды и что он был и находится на грани “увольнения” из-за этого», — приводит CJR выдержку из послания. Представитель The Daily Beast отказался от комментариев изданию.