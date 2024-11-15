Трамп решил отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Эдвард Эндрю Палцик за неделю до выборов направил изданию The New York Times (NYT) и издательству Penguin Random House письмо с требованием возместить ущерб в размере $10 млрд за «ложные и дискредитирующие заявления» в материалах с критикой Трампа, сообщает Columbia Journalism Review (CJR), ознакомившись с посланием.
В письмах говорится о книге Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера о Трампе и его финансовых операциях под заголовком «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха», опубликованной 17 сентября, и статьях журналистов NYT Питера Бейкера под названием «Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября и Майкла Шмидта «По мере приближения выборов [экс-глава аппарата Белого дома Джон] Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября.
В подписанном адвокатом Трампа письме NYT обвиняется в том, что она является «рупором Демократической партии», который использует «клевету в промышленных масштабах против политических оппонентов». Издание ответило на письмо Палцика, направив его к Penguin Random House в связи с обвинениями в адрес книги Бюттнера и Крейг — она упоминается в статьях, вызвавших претензии, и добавило, что поддерживает материал, сообщил CJR источник, знакомый с ситуацией.
Также 31 октября Палцик от имени Трампа подал в суд на CBS News, утверждая, что 60-минутное интервью с его соперницей от демократов, вице-президентом Камалой Харрис, было отредактировано, чтобы помочь ей, что является «вмешательством в выборы». Адвокат Трампа потребовал возмещения ущерба в размере $10 млрд. Телеканал считает претензию «абсолютно необоснованной» и намерен защищаться.
В тот же день Трамп пожаловался в Федеральную избирательную комиссию на газету Washington Post, утверждая, что она незаконно поддерживала кампанию Харрис. WP сочла обвинения необоснованными. Газета нарушила многолетнюю традицию и не поддержала ни одного из кандидатов в этом году.
Кроме того, 5 ноября юристы, представляющие сопредседателя предвыборного штаба Трампа Криса Лачивиту, потребовали от The Daily Beast исправить и опровергнуть ряд статей, в которых утверждалось, что Лачивита «заработал» $22 млн на кампании переизбрания Трампа. Издание добавило к своему материалу примечание редактора, в котором говорится, что верная сумма составляет $19,2 млн (в тексте сумму также изменили), а платежи поступали не непосредственно Лачивите, а его одноименной компании (LaCivita LLC).
Статья о «заработке» на кампании Трампа была опубликована 15 октября, а 2 ноября Daily Beast сообщила, что будущий президент был «в ярости» из-за данных о Лачивите и может его уволить. Оба материала были изменены 8 ноября. Однако изменения не удовлетворили Лачивиту и его адвокатов — 12 ноября они направили в редакцию письмо с требованием опровержения.
«Примечание редактора в этой статье, разъясняющее, что 22 миллиона долларов были перечислены ООО “Лачивита”, а не ему лично, не меняет общего смысла статьи, в которой мистер Лачивита изображен как обманным путем присваивающий деньги на предвыборную кампанию для своей личной выгоды и что он был и находится на грани “увольнения” из-за этого», — приводит CJR выдержку из послания. Представитель The Daily Beast отказался от комментариев изданию.