Протестующие дали президенту Абхазии час и выдвинули ультиматум

«Мы ему даем один час на принятие решения. Если он не подаст в отставку, то вы знаете, что мы будем делать, мы пойдем туда, где он находится», — сказал один из лидеров оппозиции Леван Микаа.
До этого Бжания отказался уходить в отставку вопреки требованиям протестующих, взявших под контроль здания парламента и администрации президента. Он призвал не поддаваться на провокации.
Источник в окружении абхазского президента сообщал «Интерфаксу», что тот находится в комплексе зданий МВД и Службы безопасности Абхазии в центре Сухума. Также издание сообщало, что Бжания собирается выехать из Сухума в родное село Тамыш, где, как отметили в его окружении, «продолжит свою работу».
Однако государственное информационное агентство «Апсныпресс» сообщило со ссылкой на пресс-службу Бжании, что президент уже находится в Тамыше. В администрации абхазского лидера также опровергли сообщения о том, что после обращения к народу глава государства передислоцировался на территорию российской военной базы.
В конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, согласно которому российские компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории республики. Чтобы документ вступил в силу, была необходима его ратификация в абхазском парламенте.
Однако 11 ноября, после задержания активистов, выступивших против ратификации этого соглашения, в Сухуме начались протесты 15 ноября люди вышли к зданию абхазского парламента и администрации президента, и после кратких столкновений с силовиками ворвались внутрь.
Оппозиционеры считают, что власти хотят использовать соглашение и российско-абхазские отношения «в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима». При этом они подчеркивается, что протесты не направлены против России.