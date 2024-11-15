МВД предложило ограничить пребывание украинцев в РФ до 31 марта 2025 года

В октябре правительство РФ утвердило квоты на временное проживание мигрантов на 2025 год. Количество разрешений на временное проживание для иностранцев составит 5,5 тысячи, что почти в два раза меньше, чем в 2024 году. Кроме того, квоты будут распределены по российским регионам в зависимости от их потребностей. Большую часть квот получил столичный регион: на Москву и Московскую область выделили 1000 и 350. Петербург получил 200 квот (в текущем году — 300). Татарстан и Башкирия — 100 (ранее по 500).