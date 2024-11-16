Глава МИД Польши анонсировал «самые важные переговоры по Украине»

«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — сказал Сикорский журналистам, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.