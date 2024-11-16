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Глава МИД Польши анонсировал «самые важные переговоры по Украине»

ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные переговоры по Украине».

Источник: РИА "Новости"

«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — сказал Сикорский журналистам, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он уточнил, что, помимо глав МИД Франции и Германии, в Варшаву на следующей неделе прибудут глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

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