Глава МИД Польши анонсировал «самые важные переговоры по Украине»

«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — сказал Сикорский журналистам, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Он уточнил, что, помимо глав МИД Франции и Германии, в Варшаву на следующей неделе прибудут глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля.