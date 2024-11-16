Пентагон: будущие соглашения с РФ по вооружениям должны учитывать иные угрозы

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Вашингтон исходит из того, что потенциальные двусторонние договоренности с Москвой в сфере контроля над вооружениями должны учитывать требования США в сфере сдерживания и наличие иных «стратегических угроз» в мире. Об этом говорится в опубликованном Пентагоном в пятницу докладе Конгрессу о стратегии применения Соединенными Штатами ядерного оружия.
«США будут соблюдать центральные ограничения нового ДСНВ [российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений] в течение времени действия этого договора, пока будут оценивать, что Россия продолжает это делать, — отмечается в документе. — США также привержены контролю над вооружениями со своими соперниками из числа ядерных держав при понимании того, что для этого требуется наличие готовых к этому партнеров, которые привержены снижению рисков и понимают, что регулирование соперничества путем контроля над вооружениями предпочтительнее, чем конкуренция без ограничений».
«К примеру, на то, какие типы ограничений Соединенные Штаты будут рассматривать на переговорах в будущем, повлияют действия и курс других игроков, располагающих ядерным оружием. Будущие двусторонние договоренности или соглашения с Россией, например, должны учитывать требования США в области сдерживания и другие стратегические угрозы в глобальном масштабе», — полагают в Пентагоне.
Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.
Согласно условиям договора, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.