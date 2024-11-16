Украинские Вооруженные силы столкнулись с дефицитом личного состава, вызванным значительным числом случаев дезертирства.
Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале Duran.
Эксперт подчеркнул, что массовое оставление позиций стало серьезной проблемой для украинской армии. По его словам, даже сами жители Украины начали признавать существование этой ситуации.
Ранее бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов сообщил, что около 100 тыс. бойцов дезертировали из состава ВСУ за все время проведения спецоперации.