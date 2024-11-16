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В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состоявшийся в пятницу телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о будущих переговорах, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Источник: © РИА Новости

«Это (телефонный разговор — Прим. ред.) оказывает определенное давление для подготовки к переговорам. Совершенно очевидно, что всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — приводит газета слова эксперта по России, руководителя программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера.

Он также отметил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в Германии для Шольца телефонный разговор с Путиным может иметь особую значимость.

«После распада коалиции, маловероятно, что Шольц останется канцлером Германии. Опросы не сулят ему ничего хорошего. Поэтому переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией», — добавил эксперт.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.

О планах пообщаться с президентом России канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет «подходящее время» для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.

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