В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем

«Это (телефонный разговор — Прим. ред.) оказывает определенное давление для подготовки к переговорам. Совершенно очевидно, что всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — приводит газета слова эксперта по России, руководителя программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера.
Он также отметил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в Германии для Шольца телефонный разговор с Путиным может иметь особую значимость.
«После распада коалиции, маловероятно, что Шольц останется канцлером Германии. Опросы не сулят ему ничего хорошего. Поэтому переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией», — добавил эксперт.
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.
О планах пообщаться с президентом России канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет «подходящее время» для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.