В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.