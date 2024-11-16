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Глава Абхазии Бжания покинул Сухум после ультиматума оппозиции об отставке

Бжания говорил, что отказывается уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме.

Источник: Аргументы и факты

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

«В настоящее время Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш», — заявили в пресс-службе.

15 ноября Бжания подтвердил, что отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме. При этом протестующие в Абхазии дали час президенту республики, чтобы он сложил свои полномочия.

Ранее стало известно, что в столице Абхазии Сухуме протестующие устанавливают баррикады после захвата здания парламента и готовятся к обороне от силовиков.