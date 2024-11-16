Таллахасси
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине назвали наихудший вариант с отоплением грядущей зимой

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал о наихудшем сценарии с отоплением грядущей зимой. Его слова приводит Страна.ua.

Источник: РИА "Новости"

По мнению экс-чиновника, есть три варианта развития событий. В первом случае страна столкнется с массированным атаками и морозом, в результате чего граждане рискуют остаться без отопления на несколько суток. Во втором — зима будет холодной, но обстрелов не будет. В этой ситуации отключения отопления могут составлять 4−6 часов, считает Плачков.

«Оптимистический сценарий: теплая зима и отсутствие массированных обстрелов. В таком случае возможны кратковременные отключения на 2 часа, которые будут организовываться по графику», — добавил он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал поставить Украине срочную помощь в преддверии зимы. Глава блока подчеркнул, что Россия может снова использовать зиму «как оружие».

ЖКХ