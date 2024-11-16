На Украине назвали наихудший вариант с отоплением грядущей зимой

По мнению экс-чиновника, есть три варианта развития событий. В первом случае страна столкнется с массированным атаками и морозом, в результате чего граждане рискуют остаться без отопления на несколько суток. Во втором — зима будет холодной, но обстрелов не будет. В этой ситуации отключения отопления могут составлять 4−6 часов, считает Плачков.
«Оптимистический сценарий: теплая зима и отсутствие массированных обстрелов. В таком случае возможны кратковременные отключения на 2 часа, которые будут организовываться по графику», — добавил он.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал поставить Украине срочную помощь в преддверии зимы. Глава блока подчеркнул, что Россия может снова использовать зиму «как оружие».