На Украине назвали наихудший вариант с отоплением грядущей зимой

По мнению экс-чиновника, есть три варианта развития событий. В первом случае страна столкнется с массированным атаками и морозом, в результате чего граждане рискуют остаться без отопления на несколько суток. Во втором — зима будет холодной, но обстрелов не будет. В этой ситуации отключения отопления могут составлять 4−6 часов, считает Плачков.