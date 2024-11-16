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Трамп номинировал губернатора Бергама на пост министра внутренних дел США

Президент также номинирует миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового национального совета США по энергетике.

Источник: Аргументы и факты

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил о намерении назначить миллиардера и губернатора Северной Дакоты Дуга Бергама на должность министра внутренних дел, а также на пост главы недавно созданного национального совета по энергетике.

По словам Трампа, совет будет координировать работу государственных учреждений с целью увеличения добычи всех видов энергии, уделяя особое внимание традиционным источникам.

Новый орган станет важной частью энергетической стратегии будущей администрации.

Ранее местные власти Калифорнии подтвердили, что Пит Хегсет, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост нового главы Пентагона, был фигурантом дела о сексуальном насилии.