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Сикорский анонсировал «самые важные переговоры по Украине»

Переговоры состоятся на следующей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил о предстоящих важных переговорах, касающихся ситуации на Украине.

Он сообщил, что в Варшаве на следующей неделе пройдет встреча в формате «Веймарского треугольника плюс», где будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с конфликтом.

Помимо министров иностранных дел Франции и Германии, в мероприятии примут участие украинский министр Андрей Сибига и новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле дали четку позицию о разговоре российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе телефонного разговора с Шольцем говорил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Москвы.