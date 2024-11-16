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Пентагон: США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам ДНЯО

Страны должны действовать согласно взятыми обязательствами.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщается в докладе Пентагона американскому конгрессу.

«Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров», — отмечено в документе.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена писала, что ядерный арсенал Соединенных Штатов может быть увеличен.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что распространенное на Западе мнение о том, Россия не готова к применению ядерного оружия в целях собственной защиты, является ошибочным.