Пентагон: США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам ДНЯО

Соединенные Штаты не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщается в докладе Пентагона американскому конгрессу.
«Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров», — отмечено в документе.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена писала, что ядерный арсенал Соединенных Штатов может быть увеличен.
До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что распространенное на Западе мнение о том, Россия не готова к применению ядерного оружия в целях собственной защиты, является ошибочным.