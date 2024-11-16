Путин заявил о масштабности Географического диктанта

Глава государства отметил, что акция объединяет более 3,5 миллионов человек из разных стран — школьников, студентов, представителей различных профессий, старшее поколение и целые семьи. Политик признал, что активное участие молодёжи особенно ценно, поскольку география играет важную роль в развитии мировоззрения, расширении кругозора и воспитании любви к своей стране.