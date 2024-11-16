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Путин заявил о масштабности Географического диктанта

Акция объединяет более 3,5 миллионов человек из разных стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и организаторам Х Международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант».

В своем обращении он подчеркнул значимость проекта, который заслуженно считается одной из крупнейших образовательных инициатив в области географии.

Глава государства отметил, что акция объединяет более 3,5 миллионов человек из разных стран — школьников, студентов, представителей различных профессий, старшее поколение и целые семьи. Политик признал, что активное участие молодёжи особенно ценно, поскольку география играет важную роль в развитии мировоззрения, расширении кругозора и воспитании любви к своей стране.

Президент выразил благодарность Русскому географическому обществу и волонтёрам за организацию мероприятия, которое проводится на высоком уровне и оставляет неизгладимые впечатления у участников, создавая атмосферу дружбы и творчества.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что общий уровень образования в школах падает из-за обучения там детей, не знающих русского языка.