Путин заявил о масштабности Географического диктанта

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и организаторам Х Международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант».
В своем обращении он подчеркнул значимость проекта, который заслуженно считается одной из крупнейших образовательных инициатив в области географии.
Глава государства отметил, что акция объединяет более 3,5 миллионов человек из разных стран — школьников, студентов, представителей различных профессий, старшее поколение и целые семьи. Политик признал, что активное участие молодёжи особенно ценно, поскольку география играет важную роль в развитии мировоззрения, расширении кругозора и воспитании любви к своей стране.
Президент выразил благодарность Русскому географическому обществу и волонтёрам за организацию мероприятия, которое проводится на высоком уровне и оставляет неизгладимые впечатления у участников, создавая атмосферу дружбы и творчества.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что общий уровень образования в школах падает из-за обучения там детей, не знающих русского языка.