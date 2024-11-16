Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца послужил сигналом для Киева

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшийся в пятницу, стал явным сигналом для Украины в контексте возможных будущих переговоров, пишет немецкая газета Tagesspiegel.
По словам эксперта Штефана Майстера из Немецкого общества внешней политики, этот контакт оказывает давление на подготовку к переговорам и демонстрирует растущее стремление европейских лидеров к диалогу с Путиным.
Майстер также подчеркнул, что в условиях внутриполитического кризиса, вызванного распадом правительственной коалиции в Германии, для Шольца разговор с Путиным может приобрести особую важность.
Эксперт отметил, что с учётом текущих политических обстоятельств и плохих прогнозов по результатам опросов, попытка диалога с российским главой может быть связана с предвыборной кампанией в ФРГ.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский на фоне обсуждения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о предстоящих важных переговорах, касающихся ситуации на Украине.