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Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца послужил сигналом для Киева

Этот контакт оказывает давление на подготовку к переговорам и демонстрирует растущее стремление европейских лидеров к диалогу с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшийся в пятницу, стал явным сигналом для Украины в контексте возможных будущих переговоров, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

По словам эксперта Штефана Майстера из Немецкого общества внешней политики, этот контакт оказывает давление на подготовку к переговорам и демонстрирует растущее стремление европейских лидеров к диалогу с Путиным.

Майстер также подчеркнул, что в условиях внутриполитического кризиса, вызванного распадом правительственной коалиции в Германии, для Шольца разговор с Путиным может приобрести особую важность.

Эксперт отметил, что с учётом текущих политических обстоятельств и плохих прогнозов по результатам опросов, попытка диалога с российским главой может быть связана с предвыборной кампанией в ФРГ.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский на фоне обсуждения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о предстоящих важных переговорах, касающихся ситуации на Украине.