Трамп выбрал пресс-секретаря Белого дома

Он отметил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор». «Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой», — подчеркнул Трамп.
Ранее Дональд Трамп назначил личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Он выделил профессионализм правозащитника и заверил, что тот «проделает отличную работу» на своем посту. По словам Трампа, новому заместителю генпрокурора предстоит «исправлять то, что слишком долго было сломанной системой правосудия».