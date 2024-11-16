Трамп выбрал пресс-секретаря Белого дома

Он отметил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор». «Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой», — подчеркнул Трамп.