МИД ОАЭ: вступление в БРИКС пойдет на пользу экономическому процветанию

Отмечается, что ОАЭ намерены продвигать общие цели устойчивого развития и глобального процветания, чтобы укрепить свой статус надежного многостороннего партнера, а также международного центра.
Ранее стало известно, что Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами-партнерами БРИКС.
До этого сообщалось, что по инициативе Саудовской Аравии прошел телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем Совета министров Королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.