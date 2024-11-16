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МИД ОАЭ: вступление в БРИКС пойдет на пользу экономическому процветанию

ОАЭ намерены продвигать общие цели устойчивого развития.

Источник: Аргументы и факты

Вступление Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС призвано способствовать глобальному экономическому развитию и процветанию. Об этом сообщило МИД ОАЭ.

Отмечается, что ОАЭ намерены продвигать общие цели устойчивого развития и глобального процветания, чтобы укрепить свой статус надежного многостороннего партнера, а также международного центра.

Ранее стало известно, что Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами-партнерами БРИКС.

До этого сообщалось, что по инициативе Саудовской Аравии прошел телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем Совета министров Королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.