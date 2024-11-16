По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину свидетельствует о начале осознания неудачности попыток достичь стратегического поражения России на поле боя.
Слуцкий подчеркнул, что этот шаг стал первым за почти два года с начала специальной военной операции, когда лидер западной страны напрямую обратился к России, выразив готовность к диалогу.
Парламентарий также отметил, что Запад, в лице так называемого «золотого миллиарда», терпит поражение в геополитической борьбе, развязанной им с украинской стороной, и больше не может игнорировать позицию России, которую президент Владимир Путин вновь ясно озвучил.
Ранее немецкая газета Tagesspiegel высказала мнение, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшийся в пятницу, стал явным сигналом для Украины в контексте возможных будущих переговоров.