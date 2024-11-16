Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил во врему совещания с главами силовых структур вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза республики Рауля Лолуа.
«Проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — сказал он.
15 ноября Бжания подтвердил, что отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме. При этом протестующие в Абхазии дали час президенту республики, чтобы он сложил свои полномочия.
Также сообщалось, что в Сухуме протестующие устанавливают баррикады после захвата здания парламента и готовятся к обороне от силовиков.