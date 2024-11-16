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Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности Абхазии

Обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил во врему совещания с главами силовых структур вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза республики Рауля Лолуа.

«Проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — сказал он.

15 ноября Бжания подтвердил, что отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме. При этом протестующие в Абхазии дали час президенту республики, чтобы он сложил свои полномочия.

Также сообщалось, что в Сухуме протестующие устанавливают баррикады после захвата здания парламента и готовятся к обороне от силовиков.