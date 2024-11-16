В Абхазии протестующие захватили парламент, президент Бжания бежал из Сухума

15 ноября в Сухуме должно было состояться заседание парламента, на котором планировалось рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией о реализации совместных инвестиционных проектов. Однако депутаты не стали рассматривать закон из-за отсутствия кворума (на сессию явились лишь 21 из 35 народных избранников) и под давлением протестов, которые идут в столице Абхазии с начала недели. Парламентарии перенесли заседание, однако это не остановило протестующих, и они потребовали вообще снять соглашение с повестки.