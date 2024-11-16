Трамп намерен отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп требует выплат на сумму 10 млрд долларов от газеты The New York Times и издательства Penguin Random House за ущерб, который был лживо порочил его репутацию. Об этом сообщает Columbia Journalism Review, ссылаясь на адвоката избранного главы Бегого дома.