Трамп намерен отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп требует выплат на сумму 10 млрд долларов от газеты The New York Times и издательства Penguin Random House за ущерб, который был лживо порочил его репутацию. Об этом сообщает Columbia Journalism Review, ссылаясь на адвоката избранного главы Бегого дома.
Уточняется, что материалы журналистов NYT Русса Бюттнера и Сюзанны Крейг, приуроченных к выходу их книги о Трампе.
Отмечается, что «когда-то очень давно The New York Times считалось авторитетным изданием, а эти безмятежные дни прошли».
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина может предложить новому президенту США Дональду Трампу частично заменить американский военный контингент.