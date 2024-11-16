Таллахасси
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Абхазии не отозвал законопроект, из-за которого начался протест

Оппозиция выступила против инвестиционного соглашения с Россией и потребовала отставки президента. На фоне митингов он покинул Сухум, митингующие заняли парламент страны.

Источник: РИА "Новости"

Абхазский президент Аслан Бжания не подписал документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, заявили ТАСС в его пресс-службе.

«Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта “О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия” из парламента», — говорится в сообщении.

Инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией предполагает следующие льготы и меры поддержки для российских инвесторов:

  • освобождение на восемь лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль;
  • ставка налога на добавленную стоимость — 5% (в два раза меньше стандартной);
  • квота на иностранных работников, которую инвесторы распределяют самостоятельно;
  • инвесторы, внесенные правительством республики в специальный реестр, получают преимущественное право на предоставление энергетических мощностей и подключение к инженерным сетям и коммуникациям;
  • инвестор имеет право использовать предоставленную ему абхазскими властями землю в качестве залога под банковский кредит.

Минимальный порог для таких инвестиционных проектов — 2 млрд руб.

15 ноября парламент должен был рассмотреть этот законопроект, однако у здания законодательного органа начались протесты, митингующие в итоге пошли на его штурм. Помимо отклонения законопроекта, они потребовали отставки Бжании. Оппозиционеры подчеркнули, что протест направлен не против России, а против политики действующего президента.

Вечером был создан координационный совет оппозиции, начались переговоры с властями, президенту предложили два варианта того, как он, а также вице-президент и премьер могут покинуть свои посты.

После полуночи 6 ноября лидер протестующих Ливан Микаа сообщил о приостановке переговоров, поскольку «президент сбежал». Пресс-служба главы республики передавала, что он находится в своем родном селе Тамыш, расположенном примерно в 40 км от Сухума по дороге в Грузию, и опровергала, что Бжания уехал на российскую военную базу.

Оппозиционер добавил, что если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.