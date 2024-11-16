Президент Абхазии не отозвал законопроект, из-за которого начался протест

15 ноября парламент должен был рассмотреть этот законопроект, однако у здания законодательного органа начались протесты, митингующие в итоге пошли на его штурм. Помимо отклонения законопроекта, они потребовали отставки Бжании. Оппозиционеры подчеркнули, что протест направлен не против России, а против политики действующего президента.