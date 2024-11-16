Конгресс США выделил более 180 миллиардов долларов Киеву с начала СВО

«С начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года конгресс США выделил или иным образом обеспечил по крайней мере 182,99 миллиарда долларов на операцию “Атлантическая решимость” и более широкую поддержку Украины», — утверждается в докладе главы офиса, уполномоченного осуществлять надзор за оказанием помощи Украине.
Указанные средства были выделены по линии ряда федеральных агентств, включая непосредственно Пентагон, государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID).
Почти три четверти из выделенных средств, или 131,36 миллиарда долларов, пошли на военные нужды, которые, как уточняется в докладе аудитора, с каждым годом только возрастали. Свыше 45 миллиардов долларов из этой суммы было выделено Пентагону на замену поставленного Киеву оборудования.
В своих предыдущих отчетах офис генерального инспектора неоднократно указывал на проблемы с контролем за многомиллиардной помощью, выделяемой США на нужды Киева. В частности, в конце октября ведомство сообщило, что Пентагон не предоставил достаточной документации для подтверждения обоснованности порядка 1,1 миллиарда долларов, обозначив эти средства как «сомнительные расходы».
В рамках проводимых генинспектором расследований также было установлено, что Пентагон существенно завышал цены на оружие для Украины: общая сумма переоцененного оборудования превысила 8 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.