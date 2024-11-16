«Время пришло». В Британии раскрыли, что получит Украина при Трампе

Газета New York Times писала об опасении украинцев относительно того, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придёт к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России. При этом газета отметила усталость украинцев, в том числе от того, что многие в ВСУ не ходили в отпуск по много месяцев, а с приближением холодов перспективы Украины можно описать не иначе, чем «мрачные», поскольку большое число электростанций было разрушено, подчеркнули в газете.