«Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект “Украина” поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединенных Штатов и не дал того, что обещал», — отметил эксперт.
По его мнению, будущая администрация Трампа не готова вкладываться в этот проект так же, как это делают нынешние американские власти, и не будет поддаваться на провокативные заявления о том, что необходимо просто больше поставлять денег и вооружений для киевского режима.
«Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект. Это проект, который терпит неудачу», — добавил аналитик.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что украинский конфликт слишком сложная проблема для столь простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Газета New York Times писала об опасении украинцев относительно того, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придёт к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России. При этом газета отметила усталость украинцев, в том числе от того, что многие в ВСУ не ходили в отпуск по много месяцев, а с приближением холодов перспективы Украины можно описать не иначе, чем «мрачные», поскольку большое число электростанций было разрушено, подчеркнули в газете.