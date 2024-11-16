Будет тепло: этой зимой узбекистанцам поставят 21 миллиард кубометров газа

Было отмечено, что необходимо решительно продолжить начатую работу по учету и контролю газа в отраслях и еще больше сократить потери. Поставлена задача реализовать выявленные возможности по экономии газа в Андижанской, Навоийской и Ташкентской областях, а также в других регионах.