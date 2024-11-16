Будет тепло: этой зимой узбекистанцам поставят 21 миллиард кубометров газа

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Этой зимой потребителям в Узбекистане планируется поставить 21 млрд кубометров газа. Об этом говорилось на совещании с участием президента, посвященном вопросам бесперебойного обеспечения энергией населения и отраслей экономики и повышению эффективности на предприятиях сферы, сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующие задачи были определены на состоявшемся 10 июня видеоселекторном совещании. Ответственные лица доложили о проделанной во исполнение этих задач работе и подготовке к осенне-зимнему сезону.
На совещании обсуждались вопросы стабильного снабжение населения энергией в текущем сезоне и последующие годы, подготовки достаточного резерва в разрезе отраслей.
По расчетам, в этом году в зимний сезон потребителям будет поставлен 21 миллиард кубометров газа. Если температура воздуха резко понизится, потребность населения еще больше возрастет. Ответственные лица изложили план действий в такой ситуации по месяцам и в разрезе районов.
«Отдельно предусмотрен резерв для бесперебойного энергоснабжения социальных учреждений и предприятий. Создана система адресной поставки природного газа на тепловые электростанции, химические и металлургические предприятия, а также на газозаправочные станции», — говорится в сообщении.
Было отмечено, что необходимо решительно продолжить начатую работу по учету и контролю газа в отраслях и еще больше сократить потери. Поставлена задача реализовать выявленные возможности по экономии газа в Андижанской, Навоийской и Ташкентской областях, а также в других регионах.
На совещании также затронуты процессы трансформации в газовой сфере. Определено, что отраслевые предприятия будут выходить на международный финансовый рынок и самостоятельно привлекать средства на модернизацию.
Наибольшие возможности в обновлении и регулировании сетей газоснабжения открывают цифровизация и государственно-частное партнерство. В связи с этим были рассмотрены предложения по привлечению в отрасль частных операторов.
Президент поручил снизить себестоимость в разрезе каждой отрасли и предприятий, оптимизировать затраты и ускорить процесс трансформации. Подчеркнута важность расширения геологоразведочных работ с привлечением ведущих зарубежных компаний.