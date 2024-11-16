В Бундестаге могут провести голосование по вопросу передачи Киеву ракет Taurus

Дюрр рассчитывает на то, что СвДП поддержат именно «зеленые», которые входят в правительство. Многие из них, в том числе глава МИД Анналена Бербок, поддерживают поставки ракет и до сих пор не голосовали за их передачу только по причине так называемой коалиционной дисциплины. Сейчас с развалом коалиции ситуация изменилась. Когда на этой неделе лидер СвДП Кристиан Линднер заявил в парламенте, что большинство депутатов выступают за поставку Taurus, Бербок аплодировала, что не осталось незамеченным немецкими СМИ. Уже давно поставить ракеты требует оппозиционный блок ХДС/ХСС, не раз выносивший этот вопрос на обсуждение Бундестага.