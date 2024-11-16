Полковник Ходаренок: глава Пентагона Хегсет считает Китай главной угрозой США

Но к званию великой в военном отношении страны упорно и последовательно приближается Китай. И это вызывает наибольшую тревогу в Вашингтоне, и именно по этим причинам Пекин считается угрозой номер один для США. Гиперзвук и авианосцы, о которых упоминал кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет, — всего лишь один из аспектов наметившейся битвы за Мировой океан между Пекином и Вашингтоном (да и не только за океан).