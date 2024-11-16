Оппоненты Трампа заявили о готовности к арестам

Члены конгресса США и другие американские чиновники, противники избранного президента Дональда Трампа, допускают возможность своих арестов после возвращения республиканца в Белый дом и принимают чрезвычайные меры, сообщает The Guardian.
Двое членов Палаты представителей от партии демократов, открыто критиковавшие Трампа и его политическую программу, сказали газете, что вместе с коллегами готовятся к «довольно сюрреалистичным и дистопическим сценариям» — от налоговых проверок по надуманным поводам до «открытого насилия». «У меня так много коллег, которые живут под постоянной угрозой насилия в отношении них, их семей и сотрудников… Настали темные времена», — заявил конгрессмен Джаред Хаффман (штат Калифорния).
Во время предвыборной кампании Трамп не раз выступал с призывами арестовать бывшего спикера Палаты представителей от Демпартии Нэнси Пелоси, конгрессмена-демократа Адама Шиффа, специального прокурора Джека Смита, бывшего члена Палаты представителей от республиканцев Лиз Чейни и экс-директора ФБР Джеймса Коми, обвинив их в госизмене и других преступлениях, напоминает издание.
Список людей, которым угрожал республиканец, составила и газета Politico. Туда попали оппонент Трампа на выборах, вице-президент Камала Харрис, действующий президент Джо Байден, 44-й президент Барак Обама, экс-коссекретарь и соперница Трампа во время кампании 2016 года Хиллари Клинтон, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и другие.
Помимо того, американский юрист Майк Дэвис, один из самых ярых сторонников Трампа и претендент на должность в его администрации, пригрозил отправить журналистов и не поддерживавших Трампа республиканцев «в ГУЛАГ».
В июле издание Raw Story сообщило, что отставной подполковник запаса бывший сотрудник разведуправления Минобороны США Айван Райклин, который называет себя «министром возмездия», составил список из 350 должностных лиц, которым хотел бы «отомстить» после прихода Трампа к власти. Туда вошли законодатели от обеих партий, сотрудники ФБР и разведки, члены комитета конгресса, расследовавшего штурм Капитолия 6 января 2021 года, журналисты и другие люди, которые считаются политическими оппонентами Трампа.
Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс заявил, что у избранного президента «нет списка врагов». «Я говорю американскому народу, который слушает эту ложь левых демократов, что это не то, что когда-либо поддерживал Дональд Трамп или что он намеревался делать», — сказал он Fox News.