Оппоненты Трампа заявили о готовности к арестам

Двое членов Палаты представителей от партии демократов, открыто критиковавшие Трампа и его политическую программу, сказали газете, что вместе с коллегами готовятся к «довольно сюрреалистичным и дистопическим сценариям» — от налоговых проверок по надуманным поводам до «открытого насилия». «У меня так много коллег, которые живут под постоянной угрозой насилия в отношении них, их семей и сотрудников… Настали темные времена», — заявил конгрессмен Джаред Хаффман (штат Калифорния).