Над пятью областями РФ сбили 34 беспилотника. Военная операция, день 997-й

09:26 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увидел признаки воссоздания «нормандского формата» в звонке канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину:
«Мы рискуем вернуться к ужасному франко-немецкому “нормандскому формату”, который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутренней склоке».
09:21 ⚡️На Запорожской АЭС автоматически отключилась высоковольтная линия «Днепровская», питание идет от линии «Ферросплавная-1», рассказали в пресс-службе станции.
08:36 В Воронежской области ночью объявляли опасность атаки БПЛА.
08:29 Глава МИД Японии Такэси Ивая прибыл с необъявленным визитом на Украину, он приехал на поезде из Польши. Ожидается, что чиновник объявит о продолжении военной поддержки страны.
08:13 Telegram-канал «Военкоры русской весны» выяснил, что в зоне СВО ликвидировали Белорусский нацистский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший в составе в составе ГУР минобороны Украины.
08:07 Губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщил, что на окраине Людиново произошел взрыв беспилотника. В нескольких жилых домах повреждены окна, пострадали автомобили. Жертв и серьезных повреждений нет.
08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА: 20 над Курской областью, 11 над Брянской и по одному над Крымом, Белгородской и Калужской областями.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 997-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.