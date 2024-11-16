Красноярский край подпишет новое соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургом

Глава региона добавил, что товарооборот между регионами достигает 6,3 миллиарда рублей в год. Красноярский край поставляет в Северную столицу продукцию из золота и серебра, и недавно сам приобрел троллейбусы и трамваи. Кроме того, на верфях Средне-Невского судостроительного завода сейчас по заказу красноярцев строится два пассажирских судна. Развивается и культурное сотрудничество.