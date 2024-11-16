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Бжания все еще не подписал отзыв соглашения с РФ. Протесты в Абхазии продолжаются

По данным ТАСС, президент Абхазии Аслан Бжания так и не подписал документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, хотя ранее решил отменить его. Сейчас он якобы находится в родном селе Тамыш. В Абхазии возможна отставка президента, ему уже ищут временную замену. Оппозиция продолжает призывать людей выходить на массовые протесты. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:15 Telegram-канал «Республика» выяснил, что внутри правительственных нет погромов. Силовики не оказывают народу сопротивления, но призывают людей сохранять спокойствие.

09:10 Telegram-канал «Патриоты Абхазии» пишет, что режим Бжании приближается к падению, даже его сторонники понимают неизбежность отставки. Сейчас депутаты ищут временную замену президенту, затем в стране пройдут выборы.

Вероятнее всего, должность покинет не только президент, но и вице-президент и премьер-министр. Исполняющими обязанности назначат нейтральных людей.

Оппозиция все еще призывает людей выходить на массовые протесты.

09:02 По данным ТАСС, Бжания якобы находится в родном селе Тамыш. Ходили слухи, что он отправился на российскую военную базу.

08:45 ⚡️ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Абхазии передал, что Аслан Бжания так и не подписал документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, хотя ранее планировал это сделать. Из-за этого документа и начались протесты в Сухуме.

08:40 Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию протестов в Абхазии.