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Лукашенко признался, что очень ценит дружбу с Рахмоном

По словам Лукашенко, двери Беларуси всегда открыты для президента Таджикистана, а сам он с большим удовольствием ждет новой встречи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону поздравление по случаю 30-й годовщины его вступления в должность президента, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко считает, что это событие стало по-настоящему судьбоносным для Таджикистана.

«Вместе с вашей знаменитой фразой “Я принесу вам мир!” на таджикскую землю вернулись стабильность, национальное единство и уверенность в завтрашнем дне. Вы с честью выполнили данное своему народу обещание», — подчеркнул президент.

Глава белорусского государства также признался, что очень ценит дружбу с Рахмоном и то, что можно в любой момент найти решение даже сложных вопросов.

«Искренне уважаю ваши стойкость, мужество, которые являются залогом поступательного развития и укрепления братских отношений между Минском и Душанбе», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что двери Беларуси всегда открыты для Рахмона, а сам он ждет новой встречи.

Президент пожелал коллеге из Таджикистана доброго здоровья, бодрости духа и успехов, а всем жителям этой страны — мирного неба, достатка и процветания.

Лукашенко Александр