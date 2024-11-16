Лукашенко признался, что очень ценит дружбу с Рахмоном

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону поздравление по случаю 30-й годовщины его вступления в должность президента, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко считает, что это событие стало по-настоящему судьбоносным для Таджикистана.
«Вместе с вашей знаменитой фразой “Я принесу вам мир!” на таджикскую землю вернулись стабильность, национальное единство и уверенность в завтрашнем дне. Вы с честью выполнили данное своему народу обещание», — подчеркнул президент.
Глава белорусского государства также признался, что очень ценит дружбу с Рахмоном и то, что можно в любой момент найти решение даже сложных вопросов.
«Искренне уважаю ваши стойкость, мужество, которые являются залогом поступательного развития и укрепления братских отношений между Минском и Душанбе», — говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что двери Беларуси всегда открыты для Рахмона, а сам он ждет новой встречи.
Президент пожелал коллеге из Таджикистана доброго здоровья, бодрости духа и успехов, а всем жителям этой страны — мирного неба, достатка и процветания.