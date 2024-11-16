Как будет работать роуминг между Беларусью и Россией с 1 марта? Рассказали в Минсвязи

Ткач объяснил, что когда человек находится со своей симкой в домашней сети, то работает свой единственный оператор. Если он приезжает в Российскую Федерацию, то работают как минимум два, а то и три оператора: домашний оператор, гостевой оператор, в сети которого находится симка, и транзитный оператор, который обеспечивает связь между этими двумя операторами. И тем самым получается существующая небольшая разница в тарифах.