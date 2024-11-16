Как будет работать роуминг между Беларусью и Россией с 1 марта? Рассказали в Минсвязи

Для этого будут выделены отдельные каналы связи с льготной тарификацией, сообщил в эфире «Первого национального» первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
Напомним, что изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
«Решение, которое было принято 5 ноября в Минске, действительно поручает нам решить вопрос до 1 марта об увеличении количества бесплатных входящих минут. И сделать следующий серьезный шаг по предоставлению доступа к сети Интернет по комфортным тарифам, сопоставимым с домашним регионом. То есть, по сути дела, интернет в роуминге будет максимально приближен к тем тарифам, которые используются в домашней сети на территории Республики Беларусь».
Первый замминистра обратил внимание, что определенные шаги в части удешевления роуминга между Беларусью и РФ были сделаны еще ранее. Так, с 1 апреля 2022 года «уже достаточно комфортные тарифы на голосовые вызовы». Для абонента Беларусь, находящегося на территории России, сейчас предоставляется 40 бесплатных минут, далее идет льготная тарификация приблизительно по 11 копеек за одну минуту. Исходящий вызов в Беларусь стоит приблизительно 22−27 копеек.
Для того, чтобы ввести очередные нововведения, потребовалось реализовать ряд организационных и технических мер. В частности, выделить отдельные каналы связи с льготной тарификацией.
Ткач объяснил, что когда человек находится со своей симкой в домашней сети, то работает свой единственный оператор. Если он приезжает в Российскую Федерацию, то работают как минимум два, а то и три оператора: домашний оператор, гостевой оператор, в сети которого находится симка, и транзитный оператор, который обеспечивает связь между этими двумя операторами. И тем самым получается существующая небольшая разница в тарифах.
«У нас до этого между Российской Федерацией и Республикой Беларусь функционировали коммерческие каналы. Для того чтобы сделать именно льготную тарификацию, мы выделяли отдельные каналы связи с льготной тарификацией. Обеспечивали маршрутизацию, чтобы человек именно с сотового телефона попадал на льготный канал», — рассказал Ткач.
Кроме того, отметил первый замминистра, «если есть коммерческий канал с высокими тарифами и льготный канал для роуминга, то могут найтись нехорошие люди, скажем так, которые захотят, пропуская коммерческий трафик по льготным каналам, говоря, что это роуминговый, зарабатывать на этой разнице». Поэтому также вырабатывалась система мер противодействия мошенничеству на каналах электросвязи.