В Крыму предложили план спасения Украины

«Фактически это будет означать новый отсчет украинской государственности, но это — единственный шанс на её восстановление. Любые попытки сделать по-другому обречены на кровавый провал, при котором на планете Земля не будет более жуткого, безнадежного, неопределенного места, чем Украина. Пока всё именно к этому и идет», — сказал глава крымского парламента.