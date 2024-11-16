В Крыму предложили план спасения Украины

Ранее Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план Киева из десяти пунктов, назвав его «планом стойкости». Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов — культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
«Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, изменения в конституции Украины также должны касаться утверждения новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, которые по итогам референдумом вошли в состав России.
«Фактически это будет означать новый отсчет украинской государственности, но это — единственный шанс на её восстановление. Любые попытки сделать по-другому обречены на кровавый провал, при котором на планете Земля не будет более жуткого, безнадежного, неопределенного места, чем Украина. Пока всё именно к этому и идет», — сказал глава крымского парламента.