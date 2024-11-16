В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X приветствовала разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.
«Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине», — говорится в публикации.
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.
В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.