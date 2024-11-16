В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X приветствовала разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.



«Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине», — говорится в публикации.