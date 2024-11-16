Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild

«Разговор между Путиным и Шольцем также был согласован с партнерами… когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине. Также был проинформирован… Владимир Зеленский», — говорится в публикации издания.