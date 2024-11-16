Шольц сообщил западным лидерам о планах поговорить с Путиным, пишет Bild

«Разговор между Путиным и Шольцем также был согласован с партнерами… когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине. Также был проинформирован… Владимир Зеленский», — говорится в публикации издания.
Газета отмечает, что целью телефонного разговора было узнать, готов ли Путин к переговорам по Украине на фоне прошедших выборов в США и предстоящего саммита «большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.
Bild сообщает, что во время разговора Шольц говорил на немецком языке, однако переводчик российскому лидеру не был нужен. Российский же президент говорил по-русски, поэтому главе немецкого кабмина пришлось прибегнуть к услугам переводчика.
В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.