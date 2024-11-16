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Юрий Слюсарь заявил о поиске нестандартных решений транспортных проблем

Поступает много жалоб как от жителей, так и от перевозчиков.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о поиске нестандартных путей для решения транспортных проблем. Об этом он сообщил в своём микроблоге.

По словам главы региона, от жителей поступает большое количество жалоб на работу общественного транспорта. В обращениях фигурируют рост тарифов, нехватка водителей, работа перевозчиков-нелегалов. В донской столице также существует проблема неправильного использования выделенных полос и проезда транзитных грузовиков.

«Необходимо оперативно и ощутимо изменить ситуацию. Жду решений. Возможно и нестандартных, но подходящих под реалии каждого района и в обозримые сроки», — пояснил Юрий Слюсарь.

В срок до середины декабря он поручил министрам и главам муниципалитетов во взаимодействии с перевозчиками и МВД разработать план действий по исправлению ситуации.

А ранее сити-менеджер Ростова проехал в общественном транспорте.