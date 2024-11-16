Юрий Слюсарь заявил о поиске нестандартных решений транспортных проблем

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о поиске нестандартных путей для решения транспортных проблем. Об этом он сообщил в своём микроблоге.
По словам главы региона, от жителей поступает большое количество жалоб на работу общественного транспорта. В обращениях фигурируют рост тарифов, нехватка водителей, работа перевозчиков-нелегалов. В донской столице также существует проблема неправильного использования выделенных полос и проезда транзитных грузовиков.
«Необходимо оперативно и ощутимо изменить ситуацию. Жду решений. Возможно и нестандартных, но подходящих под реалии каждого района и в обозримые сроки», — пояснил Юрий Слюсарь.
В срок до середины декабря он поручил министрам и главам муниципалитетов во взаимодействии с перевозчиками и МВД разработать план действий по исправлению ситуации.
А ранее сити-менеджер Ростова проехал в общественном транспорте.