Лукашенко обратился к главе Таджикистана Рахмону, сказав о сложных вопросах

Ранее мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения разрешили возобновить продажи «Роллтона» в Беларуси (здесь про это). Рассказывали мы и о том, что в Минске приостановлена работа всех без исключения сервисов проката арендных самокатов (тут про это).