Лукашенко обратился к главе Таджикистана Рахмону, сказав о сложных вопросах

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главе Таджикистана Эмомали Рахмону, сказав о сложных вопросах. Лукашенко поздравил, как информирует его пресс-служба, своего коллегу с 30-й годовщиной вступления в должность президента Республики Таджикистан.
«Это событие в начале противоречивых 90-х годов стало по-настоящему судьбоносным для страны. Вместе с Вашей знаменитой фразой “Я принесу вам мир!” на таджикскую землю вернулись стабильность, национальное единство и уверенность в завтрашнем дне», — говорится в тексте официального поздравления в адрес Эмомали Рахмона.
Александр Лукашенко, обращаясь к лидеру Таджикистана, констатировал, что очень ценит установившиеся между ними «дружбу, возможность в любой момент найти решение даже самых сложных вопросов».
Белорусский президент пожелал Эмомали Рахмону «доброго здоровья, бодрости духа, успехов в служении своему Отечеству», а всем гражданам Таджикистана «мирного неба, достатка и процветания».
Ранее мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения разрешили возобновить продажи «Роллтона» в Беларуси (здесь про это). Рассказывали мы и о том, что в Минске приостановлена работа всех без исключения сервисов проката арендных самокатов (тут про это).