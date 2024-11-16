В Молдове усилят меры борьбы с нелегальной миграцией

Заключение под стражу может быть применено по решению суда в отношении иностранцев, которые не выполнили решение о возвращении или не могли быть возвращены в сроки, предусмотренные законом, которые незаконно пересекли или пытались пересечь границу, въехали в страну в течение ранее установленного запретительного периода, личность которых не может быть установлена, которые были объявлены нежелательными, в отношении которых было принято решение о высылке.