В Молдове усилят меры борьбы с нелегальной миграцией

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Законопроект, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и устранение пробелов в законодательстве, был принят голосами 70 депутатов в первом чтении на пленарном заседании в пятницу.
Документ разработало Министерство внутренних дел совместно с Генеральной инспекцией по миграции и Международным центром развития миграционной политики. Он призван привести национальное законодательство в соответствие с некоторыми положениями законодательства ЕС.
Так, в целях борьбы с нелегальной миграцией на территории Республики Молдова авторы проекта предлагают обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев, задержанных за незаконное пересечение границы или незаконно находящихся на территории республики.
Законопроект также содержит положения о процессуальных гарантиях в отношении иностранцев, взятых под государственную опеку, о введении возможности для лиц, взятых под государственное содержание, участвовать в судебных заседаниях с помощью приложения для телеконференций, а также об основаниях для освобождения иностранцев из-под государственной опеки.
Таким образом, предлагается дополнить Закон о режиме иностранцев в Республике Молдова рядом понятий, регулирующих этап досудебного содержания под стражей вплоть до взятия под государственную опеку. Кроме того, в закон будет включена новая глава, в которой будет исчерпывающе изложена процедура взятия иностранцев под государственное содержание.
Заключение под стражу может быть применено по решению суда в отношении иностранцев, которые не выполнили решение о возвращении или не могли быть возвращены в сроки, предусмотренные законом, которые незаконно пересекли или пытались пересечь границу, въехали в страну в течение ранее установленного запретительного периода, личность которых не может быть установлена, которые были объявлены нежелательными, в отношении которых было принято решение о высылке.
Задержание назначается на срок до 30 дней, а срок продления не может превышать шести месяцев подряд. В случае иностранца, объявленного нежелательным лицом, срок продления не может превышать 12 месяцев.
Законопроект будет предложен к принятию во втором чтении.
Согласно статистическим данным, в прошлом году в Молдове 133 иностранца были помещены в Центр временного размещения иностранцев, а средняя продолжительность пребывания составила 31 день.