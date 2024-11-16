В кабмине РФ одобрили запрет навязывать услуги консьержа и кабельного ТВ

Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей».
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — пояснил источник.
Согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), продажа дополнительных товаров (выполнение дополнительных работ, оказание допуслуг) за отдельную плату осуществляется продавцом исключительно с согласия потребителя. «Запрещается навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату путем предложения потребителю до заключения договора приобрести дополнительные товары (работы, услуги) или заключить иные договоры, приобретение или заключение которых обусловливается обязательностью при приобретении основных товаров (работ, услуг)», — сказано в законопроекте.
Согласно пояснительной записке, с 2022 года Роспотребнадзор фиксирует рост числа поступающих обращений граждан, содержащих жалобы на взимание с собственников многоквартирного дома платы за оказание услуг, «не относящихся к содержанию и ремонту жилого помещения и коммунальным услугам». В частности, речь идет о телетрансляции, страховании имущества, услугах консьержа, кабельном телевидении. «Как следует из большинства поступающих обращений граждан, в платежных документах (квитанциях) на оплату жилищно-коммунальных услуг помимо строк об оплате “основных” услуг включаются строки об оплате дополнительных услуг, при этом отдельные договоры с потребителями на предоставление таких дополнительных услуг не заключаются, согласие потребителей на их оказание исполнителем не получается», — сказано в пояснительной записке.
Как уточняют авторы законопроекта, зачастую собственники квартир, в частности, пенсионеры и инвалиды, оплачивая такие квитанции, «добросовестно заблуждаются относительно оплаты исключительно жилищно-коммунальных услуг». Техническая возможность выбора оплаты потребителем конкретных услуг, а также выбор исполнителей таких услуг, как правило, в принципе отсутствует, говорится в пояснительной записке. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.