В кабмине РФ одобрили запрет навязывать услуги консьержа и кабельного ТВ

Согласно пояснительной записке, с 2022 года Роспотребнадзор фиксирует рост числа поступающих обращений граждан, содержащих жалобы на взимание с собственников многоквартирного дома платы за оказание услуг, «не относящихся к содержанию и ремонту жилого помещения и коммунальным услугам». В частности, речь идет о телетрансляции, страховании имущества, услугах консьержа, кабельном телевидении. «Как следует из большинства поступающих обращений граждан, в платежных документах (квитанциях) на оплату жилищно-коммунальных услуг помимо строк об оплате “основных” услуг включаются строки об оплате дополнительных услуг, при этом отдельные договоры с потребителями на предоставление таких дополнительных услуг не заключаются, согласие потребителей на их оказание исполнителем не получается», — сказано в пояснительной записке.