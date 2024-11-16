Радий Хабиров и Андрей Турчак посетили Уфимский колледж радиоэлектроники

Напомним, он был создан 5 мая 1943 года на базе эвакуированного ленинградского завода «Красная заря» в качестве Уфимского электротехнического техникума связи. В 1990 году техникум вошел в десятку экспериментальных колледжей СССР и стал первым колледжем в Башкортостане.
Директор образовательного учреждения Игорь Нуйкин рассказал, что колледж — уникальный учебный центр в России, где в одном месте оборудованы 14 новых технологичных мастерских, в которых студенты учатся по трендовым компетенциям в области информационных технологий, электроники и систем связи, машиностроения, техносферной безопасности.
Радий Хабиров и Андрей Турчак осмотрели учебные лаборатории и мастерские, пообщались с преподавателями и студентами. Доля наставников и мастеров производственного обучения возрастной категории моложе 40 лет на 1 октября 2024 года в колледже составляет 44%. Средний возраст педагогических работников — 47 лет.
Игорь Нуйкин пояснил, что в 2019 году было создано пять современных мастерских по направлению «Информационные и коммуникационные технологии», в 2021 году открыли четыре мастерских по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» и пять современных мастерских в рамках наследия Чемпионата WorldSkills по направлениям «Информационные и коммуникационные технологии», «Производство и инженерные технологии», «Сфера услуг», «Транспорт и логистика».
В колледже также создан Центр подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Средний балл составляет 4,35 балла, в колледже обучается более 2800 студентов.
Ранее «Башинформ» писал о том, что накануне на промчасе, который прошел в рамках рабочей поездки в город Октябрьский, Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил руководителям промышленных предприятий теснее сотрудничать с колледжами.