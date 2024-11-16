Радий Хабиров и Андрей Турчак посетили Уфимский колледж радиоэлектроники

Игорь Нуйкин пояснил, что в 2019 году было создано пять современных мастерских по направлению «Информационные и коммуникационные технологии», в 2021 году открыли четыре мастерских по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» и пять современных мастерских в рамках наследия Чемпионата WorldSkills по направлениям «Информационные и коммуникационные технологии», «Производство и инженерные технологии», «Сфера услуг», «Транспорт и логистика».