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Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания

ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Оппозиционный член Центризбиркома Грузии Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили, кадры транслировали грузинские телекомпании.

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел во время заседания Центризбиркома, на котором происходит рассмотрение итогового протокола по прошедшим 26 октября парламентским выборам.

Заседание ЦИК приостановлено.

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