Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания

Инцидент произошел во время заседания Центризбиркома, на котором происходит рассмотрение итогового протокола по прошедшим 26 октября парламентским выборам.
Заседание ЦИК приостановлено.
ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Оппозиционный член Центризбиркома Грузии Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили, кадры транслировали грузинские телекомпании.
Инцидент произошел во время заседания Центризбиркома, на котором происходит рассмотрение итогового протокола по прошедшим 26 октября парламентским выборам.
Заседание ЦИК приостановлено.