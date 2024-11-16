Дмитрий Махонин встретился с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел встречу с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. Действующий и бывший губернаторы Пермского края обсудили меры поддержки бизнеса, реализацию инвестпроектов в регионе.
В ходе встречи с федеральным министром Дмитрий Махонин отметил, что на территории Прикамья реализуются 102 инвестпроекта, большинство из них — в сфере обрабатывающей промышленности.
«С каждым годом все больше предпринимателей вкладываются в развитие социальной инфраструктуры — строят спорткомплексы для детей и взрослых и развивают новые туристические места», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
В 2025 году в Пермском крае расширят механизм инвестиционного налогового вычета для высокопроизводительных приоритетных инвестпроектов. Максимальный размер вычета составит 90% от суммы расходов против нынешних 60%.
С 1 января начнет действовать налоговая льгота для предприятий, поддерживающих образовательные учреждения. Для них уменьшат налог на прибыль в размере до 50% от суммы денежных средств или стоимости имущества, переданных вузам, колледжам, школам региона.
На территории Прикамья ведут реализацию 104 проектов в рамках государственно-частного партнерства. В их число входят межвузовский студенческий кампус «Будущее Пармы» и Онкологический центр в Камской долине.
В рейтинге Минэкономразвития России по уровню развития ГЧП по итогам 2023 года Пермский край вошел в пятерку регионов-лидеров.
В конце встречи Дмитрий Махонин поблагодарил Максима Решетникова за поддержку проектов Пермского края.