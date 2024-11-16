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Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале об отношении к законопроекту, который запрещает зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка.

Источник: © РИА Новости

Вице-спикер ГД Ирина Яровая 13 ноября сообщила, что законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе.

«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», — такой вопрос задал Володин подписчикам.

На данный момент из более 8 тысяч проголосовавших 95% ответили «Поддерживаю», 3% — «Не поддерживаю», и 2% ответили, что им все равно.

образование
Госдума
закон