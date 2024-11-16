Володин запустил опрос о зачислении в школы без знания русского языка

Вице-спикер ГД Ирина Яровая 13 ноября сообщила, что законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе.
«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», — такой вопрос задал Володин подписчикам.
На данный момент из более 8 тысяч проголосовавших 95% ответили «Поддерживаю», 3% — «Не поддерживаю», и 2% ответили, что им все равно.